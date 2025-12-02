مستشفى الجامعة يستقبل 5 أطفال من غزة ضمن المبادرة الملكية

05:12 م

الوكيل الإخباري- استقبل مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 5 أطفال من قطاع غزة يعانون من أمراض قلبية، بالتعاون مع مؤسسة "سلسلة الأمل" ومنظمة "هبة الحياة" الدولية – فرع الأردن ومؤسسة أطفال لا أرقام، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الإنسانية المتواصلة لجلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء الفلسطينيين.





وبحسب بيان للمستشفى، اليوم الثلاثاء، يأتي وصول هذه الحالات للمستشفى ضمن الجهود الأردنية المستمرة للتخفيف من معاناة أبناء القطاع، إذ قامت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس الاثنين، بنقل الدفعة الثامنة عشرة من المرضى الأطفال، والتي ضمت 16 طفلًا و51 مرافقًا، إلى المملكة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.



ويتولى فريق طبي متخصص في المستشفى بقيادة استشاري أول قلب الأطفال الدكتور إياد العموري، متابعة الحالات، حيث سيُجري الفريق الفحوصات التشخيصية الشاملة والتحضيرات الطبية الضرورية تمهيدًا للعمليات الجراحية المقررة.



وأكد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، أن استقبال أطفال غزة يشكل ترجمة مباشرة للتوجيهات الملكية السامية، ويعكس الدور الريادي والإنساني الذي ينهض به الأردن بقيادة جلالة الملك، مشيرًا إلى أن المستشفى يسخّر كل طاقاته الطبية والتقنية والبشرية لتقديم رعاية متكاملة وآمنة للأطفال؛ إيمانًا برسالته الإنسانية ومسؤوليته الوطنية.



من جهته، أوضح العموري أن الأطفال سيخضعون لتقييم طبي دقيق يتبعه إجراء عمليات قلب مفتوح أو قسطرة تداخلية ضمن حملة جراحية متخصصة بالتعاون مع فرق طبية عالمية، مؤكدًا حرص المستشفى على توفير أعلى مستويات الرعاية لضمان نجاح العمليات وتعافي الأطفال.

