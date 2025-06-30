مستشفى الجامعة يُطلق برنامج "الإنعاش المُتقدّم لحديثي الولادة"

الوكيل الإخباري- أطلق مركز دعم الحياة في مستشفى الجامعة الأردنية برنامجا تدريبيا متخصصا في الإنعاش المتقدم لحديثي الولادة (NRP)؛ في إطار سعيه المستمر لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الحرجة التي تواجه الأطفال حديثي الولادة.

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