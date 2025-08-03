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مستشفى الجامعة يُطلق خدمة حجز المواعيد الإلكترونيّة عبر منصّة "طبكان"

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أرشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 08:16 م

الوكيل الإخباري- أطلق مستشفى الجامعة الأردنية خدمة حجز المواعيد الإلكترونية عبر منصة "طبكان"، بهدف تسهيل وصول المرضى، سواء من داخل المملكة أو خارجها، إلى خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى.

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وبحسب بيان للمستشفى اليوم الأحد، تتيح الخدمة للمرضى حجز مواعيد مباشرة مع نخبة من أطباء الاختصاص في مختلف المجالات الطبية؛ ما يمنحهم خيارات أوسع للحصول على التشخيص والعلاج ضمن بيئة آمنة وموثوقة، وبما يختصر الوقت والجهد على المراجعين.


ويأتي هذا التعاون مع منصة "طبكان" في إطار التزام المستشفى المستمر بتطوير خدماته الرقمية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بحجز المواعيد، وإجراء الصور الشعاعية وصرف الأدوية بطريقة أكثر يسرا وفاعلية.


من جهته، قال مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، إن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع رؤية المستشفى في التحول الرقمي، وتوفير خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المرضى بأعلى مستويات الجودة، مشيرا إلى حرص المستشفى على تسخير التكنولوجيا لخدمة المريض، وتسهيل رحلته العلاجية منذ لحظة الحجز وحتى تلقي العلاج والمتابعة.


يشار إلى أن منصة "طبكان" تعد من أبرز المنصات الإلكترونية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، حيث تمكن المستخدمين من استكشاف الأطباء والخدمات المتاحة، وحجز المواعيد، والحصول على استشارات طبية عن بعد بكل سهولة وثقة، ما يجعلها شريكا مثاليا لدعم مسيرة مستشفى الجامعة الأردنية في التميز والابتكار.

 
 
gnews

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