مستشفى الجامعة يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام 2026–2030

وبحسب بيان للمستشفى، قال المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول، إن الخطة تشكل خارطة طريق تنطلق من تكامل أدوار المستشفى في العلاج والتعليم والبحث العلمي، والانتقال من مجرد الاستجابة لتحديات القطاع الصحي إلى استشرافها ومواجهتها بكفاءة ومرونة، بما يعزز جاهزيته وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة.
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية، تسعى ليكون المستشفى مركزا للتميز في تقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة وفق معايير عالمية، مع الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة الصحية، وأن يكون نموذجا رائدا وطنيا وإقليميا في التعليم الطبي والبحث العلمي المبتكر.
وأكد البصول، أن المستشفى يواصل أداء دوره المتكامل في العلاج والتعليم والبحث العلمي، بوصفه جزءا أصيلا من المنظومة الصحية الوطنية، مثمنا جهود لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية وكافة الدوائر المشاركة.
من جانبه، قال رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية الدكتور أحمد مندحاوي إن الخطة جاءت ثمرة عمل تشاركي مؤسسي، استند إلى تحليل معمق للواقع واستشراف واع لمستقبل القطاع الصحي، مؤكدا أنها تمثل إطارا عمليا للتطوير المستدام.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي النوايسة والطراونة
-
وزير العدل: الأردن يضع خبراته القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء بسوريا
-
الثقافة العسكرية توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية
-
العدوان يترأس اجتماع اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب العرب
-
هيئة الطاقة تتلقى 1221 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الثاني الماضي
-
الأمانة تتعاقد مع شركات خاصة لجمع وتنظيف ونقل النفايات في العاصمة
-
بدء إجراءات تجنيد مكلفي خدمة العلم للدفعة الأولى لعام 2026
-
الأمانة تحكم قبضتها على ملقي النفايات بتشغيل كاميرات المراقبة في عمّان