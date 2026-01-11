مستشفى الجامعة يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام 2026–2030

الوكيل الإخباري- أطلق مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، خطته الاستراتيجية للأعوام 2026–2030، انسجاما مع رؤية الجامعة ورسالتها، بما يواكب التحديث الاقتصادي والتطوير الشامل للقطاع الصحي.

وبحسب بيان للمستشفى، قال المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول، إن الخطة تشكل خارطة طريق تنطلق من تكامل أدوار المستشفى في العلاج والتعليم والبحث العلمي، والانتقال من مجرد الاستجابة لتحديات القطاع الصحي إلى استشرافها ومواجهتها بكفاءة ومرونة، بما يعزز جاهزيته وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة.



وأضاف أن الخطة الاستراتيجية، تسعى ليكون المستشفى مركزا للتميز في تقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة وفق معايير عالمية، مع الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة الصحية، وأن يكون نموذجا رائدا وطنيا وإقليميا في التعليم الطبي والبحث العلمي المبتكر.



وأكد البصول، أن المستشفى يواصل أداء دوره المتكامل في العلاج والتعليم والبحث العلمي، بوصفه جزءا أصيلا من المنظومة الصحية الوطنية، مثمنا جهود لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية وكافة الدوائر المشاركة.