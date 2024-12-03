مستشفى الجامعة ينظم ورشة عمل حول تطوير الصيدلة السريريّة

الوكيل الإخباري- نظم مستشفى الجامعة الأردنية، ممثلا بشعبة الصيدلة السريرية، ورشة عمل بعنوان "تطوير الصيدلة السريرية: الاتجاهات الحديثة، التحديات والابتكارات"؛ تهدف إلى البحث في واقع مهنة الصيدلة السريرية والفرص المتاحة والتحديات في المستشفيات ومجالات التطور وتبني الابتكار.

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وحضر الورشة مساعد مدير عام المستشفى لشؤون التدريب والتعليم والتطوير الدكتورة رندة فرح، وأمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبداللات، ونقيب الصيادلة الأردنيين الدكتور محمد العبابنة.