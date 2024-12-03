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مستشفى الجامعة ينظم ورشة عمل حول تطوير الصيدلة السريريّة

مستشفى الجامعة الأردنية
مستشفى الجامعة الأردنية
الثلاثاء، 03-12-2024 04:45 م

الوكيل الإخباري-   نظم مستشفى الجامعة الأردنية، ممثلا بشعبة الصيدلة السريرية، ورشة عمل بعنوان "تطوير الصيدلة السريرية: الاتجاهات الحديثة، التحديات والابتكارات"؛ تهدف إلى البحث في واقع مهنة الصيدلة السريرية والفرص المتاحة والتحديات في المستشفيات ومجالات التطور وتبني الابتكار.

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وحضر الورشة مساعد مدير عام المستشفى لشؤون التدريب والتعليم والتطوير الدكتورة رندة فرح، وأمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبداللات، ونقيب الصيادلة الأردنيين الدكتور محمد العبابنة.


وأكدت الدكتورة فرح دعم المستشفى المتواصل لتطوير عمل الصيدلة السريرية في المستشفى باعتبارها عنصرا حيويا في تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية؛ سيما وأن الصيدلة السريرية تركز على الاستخدام الأمثل للأدوية وتقليل المخاطر المرتبطة بذلك، لافتة إلى أهمية تعزيز دور الصيدلي السريري عن طريق إدماجه في فرق الرعاية الصحية متعددة التخصصات وتوفير برامج تدريب مستمرة لهم.

 
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