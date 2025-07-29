مستشفى الحسين "السلط الجديد" يحتفل بحصوله على شهادة الاعتمادية الصحية

الوكيل الإخباري- احتفل مستشفى الحسين " السلط الجديد " اليوم الثلاثاء، بحصوله على شهادة الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بحضور نواب محافظة البلقاء وجمع غفير من المجتمع المحلي.

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وقال مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان، إن هذا الإنجاز هو نتيجة العمل الجماعي والتفاني من جميع أفراد الفريق الطبي والتمريضي والإداري وهو يعكس التزام الجميع المستمر بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين والمراجعين.



وأضاف، إن حصول المستشفى على شهادة الاعتماد كان نتيجة لسنوات من العمل الجاد والمثابرة، حيث تم بذل جهود مضاعفة من جميع الكوادر في المستشفى لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الرعاية الصحية، مبينا أن المستشفى اجتاز العديد من التحديات التي تتطلب التزاما قويًا بمعايير الجودة والسلامة الطبية وكل خطوة في هذا المسار كانت بمثابة اختبار حقيقي لمدى جاهزيته وقدرته على التحسين المستمر.



وأشار الى انه كان لعملية الاعتماد الأثر الكبير في تحسين الأداء الداخلي للمستشفى، حيث تم العمل على تطوير جميع العمليات والإجراءات بشكل شامل بما في ذلك تطوير النظم الإدارية والطبية ورفع كفاءة العمل الجماعي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الصحية في جميع الأقسام.

وأكد الدكتور أبو رمان، أن كل مرحلة من مراحل الحصول على الاعتماد تتطلب العمل بروح الفريق الواحد من خلال تطبيق المعايير التي وضعها مجلس الاعتماد، مشيرا الى ان هذه الشهادة تدل على التزامنا المستمر بتوفير بيئة صحية آمنة وفعالة.

وقدم شكره الى كل الداعمين للمستشفى وجميع الموظفين ورؤساء الأقسام والأطباء والممرضين والفنيين والإداريين والأمن والحماية وشركة الخدمات على ما قدموه من خدمة مميزة، الأمر الذي أدى الى حصول المستشفى على شهادة الاعتماد.

من جهتها، قالت المدير الإقليمي لتطوير الاعمال في مجلس اعتماد المؤسسات الصحية روان جلابنة سعدني، إن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل دؤوب وتعاون مثمر استمر لأكثر من 14 شهرا قامت خلاله دائرة الاستشارات والتدريب في المجلس بجهود مكثفة ومستمرة تخللتها تقييمات أولية ومرحلية وورش تدريبية متخصصة وزيارات استشارية وجلسات دعم ومتابعة بهدف تعزيز جاهزية المستشفى لتطبيق معايير الاعتماد وتمكين فرقه المختلفة من تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.



وأشارت إلى حرص إدارة المستشفى وكوادره على تحقيق التغيير الإيجابي وبناء ثقافة مستدامة للجودة وسلامة المرضى، مؤكدة أن هذا النجاح هو نقطة انطلاق نحو المزيد من التحسين والتطوير المستمر.



بدورها قالت رئيسة قسم الجودة في المستشفى رزان العطيات، إن هذه الشهادة هي بداية عهد جديد من الالتزام والتحسين المستمر وسنواصل رسالتنا في تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة.