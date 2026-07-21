مستشفى الرمثا: توجيهات رئيس الوزراء تشمل توسعة المستشفى وصيانة أقسامه وتحديث تجهيزاته

06:37 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير مستشفى الرمثا الحكومي، عبدالعزيز الذيابات، أن زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان للمستشفى كانت ميدانية وهدفت إلى الاطلاع على الواقع الصحي والاستماع مباشرة إلى احتياجات المستشفى والكوادر العاملة، واتخاذ قرارات عملية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وقال الذيابات، إن أبرز مخرجات الزيارة تمثلت بتوجيه رئيس الوزراء بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء طابق إضافي يضم غرف عمليات حديثة ووحدة عناية حثيثة، استجابة للزيادة السكانية والحاجة إلى التوسع في الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت إعداد الدراسات.



وأضاف أن رئيس الوزراء أوعز كذلك بالبدء الفوري بأعمال صيانة وإعادة تأهيل أقسام المستشفى، متوقعا أن يصبح قسم الجراحة جاهزا خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.



وأوضح الذيابات أن وزارة الصحة زودت المستشفى بمعظم احتياجاته من الأجهزة الطبية، فيما يجري العمل على توفير أجهزة إضافية ضمن مشروع اللامركزية، إلى جانب تزويده بأجهزة متخصصة للقلب وتحديث عدد من الأجهزة الحالية.



وأشار إلى أن المستشفى يضم جميع التخصصات الطبية الرئيسية وعددا من التخصصات الفرعية، كما تم تزويده مؤخرا بوحدة تنظير، ما أسهم في تطوير مستوى الخدمات وتقليل أعداد التحويلات إلى مستشفيات أخرى.



وبيّن أن المستشفى يقدم خدماته لنحو 250 ألف مواطن في لواء الرمثا، لافتا إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات الأخرى يضمن تحويل الحالات التي تتطلب خدمات غير متوافرة، فيما انخفضت التحويلات خلال السنوات الأخيرة بفضل تطوير الخدمات داخل المستشفى.



وأكد الذيابات أن نسبة إشغال الأسرة تتراوح بين 50 و60 بالمئة في الظروف الطبيعية، مشيرا إلى أن المستشفى لم يسجل خلال السنوات الست الماضية أي حالة تعذر فيها توفير سرير أو تحويل مريض، بفضل التنسيق مع وحدة إدارة الأسرة في وزارة الصحة.



وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قد تفقد، الثلاثاء، مستشفى الرمثا الحكومي، ووجّه بصيانة مرافقه وأقسامه، وتزويده بالأجهزة الطبية والكوادر اللازمة، إضافة إلى البدء بإجراء الدراسات الفنية لإنشاء طابق إضافي يضم غرف العمليات والعناية الحثيثة.





