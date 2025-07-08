الثلاثاء 2025-07-08 12:40 م
 

مستشفى الزرقاء الحكومي: تنفيذ عمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد
مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد
 
الثلاثاء، 08-07-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري- أعلن مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، الدكتور ناصر حسين، عن بدء تنفيذ خطة عاجلة لإنهاء أزمة المواعيد المؤجلة لعمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين، والتي كانت تمتد إلى عام كامل، في بادرة تُعد نقلة نوعية في مسار الخدمة الطبية بمحافظة الزرقاء.اضافة اعلان


وقال الدكتور حسين، إن التنسيق جرى مع مستشفى الدكتور جميل التوتنجي بإشراف مباشر من أمين عام وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات، بهدف معالجة هذا الملف الحيوي، الذي طالما شكّل معاناة مُرهقة للمرضى، وعائقًا أمام سرعة التشخيص والعلاج.

وأوضح أن جميع الحالات المدرجة على قوائم الانتظار، التي كانت مواعيدها مؤجلة لما يقارب سنة، ستخضع للتصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين، في خطوة تُجسّد التزام الوزارة بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.

وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر فقط على تسهيل حياة المرضى، بل يُسهم بشكل مباشر في تسريع عملية التشخيص، ما يُتيح للكوادر الطبية البدء الفوري في علاج الحالات، استنادًا إلى نتائج التصوير، وبالتالي الحيلولة دون تفاقم الأمراض أو تدهور الحالات الصحية.

وأكد الدكتور حسين أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى رفع سوية الرعاية الصحية، وتحقيق نقلة ملموسة في الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية وزارة الصحة الرامية إلى العدالة الصحية والكرامة العلاجية لكل مواطن.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

سد الموجب

أخبار محلية أرقام قياسية للأمطار والمخزون المائي في المملكة .. تفاصيل

ف

أخبار محلية "قافلة النزاهة" تزور مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني

ءبا

أخبار الشركات علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ

ل

أخبار محلية مشتل "فيصل الزراعي" يرفع وتيرة الإنتاج استعدادا لتوزيع أكثر من مليون شتلة

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

أخبار محلية مستشفى الزرقاء الحكومي: تنفيذ عمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين

رب ي

طب وصحة وجبة إفطار تخفض الكوليسترول دون دواء

ت

شؤون برلمانية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تزور سلطة إقليم البترا

يؤر

فن ومشاهير مكسيم خليل يشارك ميدانياً في إطفاء حرائق سوريا (فيديو)



 
 





الأكثر مشاهدة