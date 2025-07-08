مستشفى الزرقاء الحكومي: تنفيذ عمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين

12:21 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737265 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، الدكتور ناصر حسين، عن بدء تنفيذ خطة عاجلة لإنهاء أزمة المواعيد المؤجلة لعمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين، والتي كانت تمتد إلى عام كامل، في بادرة تُعد نقلة نوعية في مسار الخدمة الطبية بمحافظة الزرقاء. اضافة اعلان





وقال الدكتور حسين، إن التنسيق جرى مع مستشفى الدكتور جميل التوتنجي بإشراف مباشر من أمين عام وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات، بهدف معالجة هذا الملف الحيوي، الذي طالما شكّل معاناة مُرهقة للمرضى، وعائقًا أمام سرعة التشخيص والعلاج.



وأوضح أن جميع الحالات المدرجة على قوائم الانتظار، التي كانت مواعيدها مؤجلة لما يقارب سنة، ستخضع للتصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين، في خطوة تُجسّد التزام الوزارة بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.



وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يقتصر فقط على تسهيل حياة المرضى، بل يُسهم بشكل مباشر في تسريع عملية التشخيص، ما يُتيح للكوادر الطبية البدء الفوري في علاج الحالات، استنادًا إلى نتائج التصوير، وبالتالي الحيلولة دون تفاقم الأمراض أو تدهور الحالات الصحية.



وأكد الدكتور حسين أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى رفع سوية الرعاية الصحية، وتحقيق نقلة ملموسة في الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية وزارة الصحة الرامية إلى العدالة الصحية والكرامة العلاجية لكل مواطن.