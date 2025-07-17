مستشفى الزرقاء الحكومي ينجز تدخلا نوعيا لعلاج آلام مزمنة في الظهر

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، تدخلا علاجيا نوعيا باستخدام تقنية التبريد بالنيتروجين السائل لعلاج آلام مزمنة في أسفل الظهر، وذلك لمريض يعاني من التهاب في المفصل العجزي الحرقفي.

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وقال مدير المستشفى الدكتور ناصر حسين، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإجراء العلاجي تم باستخدام تقنية حديثة تعتمد على التبريد بواسطة النيتروجين السائل Cryotherapy of the Sacroiliac Joint، وهي من الطرق الحديثة على مستوى العالم في علاج الألم المزمن، مشيرا إلى أن الإجراء تم تحت التخدير الموضعي وبدقة عالية دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية.