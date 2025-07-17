الخميس 2025-07-17 10:52 ص
 

مستشفى الزرقاء الحكومي ينجز تدخلا نوعيا لعلاج آلام مزمنة في الظهر

مستشفى الزرقاء الحكومي
مستشفى الزرقاء الحكومي
 
الخميس، 17-07-2025 09:39 ص

الوكيل الإخباري-    أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، تدخلا علاجيا نوعيا باستخدام تقنية التبريد بالنيتروجين السائل لعلاج آلام مزمنة في أسفل الظهر، وذلك لمريض يعاني من التهاب في المفصل العجزي الحرقفي.

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وقال مدير المستشفى الدكتور ناصر حسين، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإجراء العلاجي تم باستخدام تقنية حديثة تعتمد على التبريد بواسطة النيتروجين السائل Cryotherapy of the Sacroiliac Joint، وهي من الطرق الحديثة على مستوى العالم في علاج الألم المزمن، مشيرا إلى أن الإجراء تم تحت التخدير الموضعي وبدقة عالية دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية.


وأوضح أن هذه التقنية تعد من أحدث الوسائل العلاجية عالميا في السيطرة على الألم المزمن، وتمثل دخول المستشفى الجديد إلى عصر الابتكار الطبي، القائم على التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات المحلية.

 
 
gnews

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