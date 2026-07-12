الأحد 2026-07-12 02:06 م

مستشفى الزرقاء: حالة المصابين بالتسمم من مطعم في الهاشمية مستقرة

مستشفى الزرقاء
مستشفى الزرقاء
 
الأحد، 12-07-2026 01:18 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد عوض الخزاعلة، الأحد، أن حالة المصابين بالتسمم من مطعم في الهاشمية مستقرة.اضافة اعلان


وقال الخزاعلة،  إن هناك 8 حالات تسمم لا تزال في المستشفى من بين 88 حالة راجعت المستشفى.

وكان 138 شخصا أصيبوا بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، حيث غادر معظمهم المستشفى بعد تلقي العلاج.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية أمين عام جامعة الدول العربية يؤكد التضامن المطلق مع الأردن

علم إيران

عربي ودولي مقتل عسكري إيراني في الضربات الأميركية

سشي

المرأة والجمال فوائد زيت بذور العنب للشعر.. ترطيب ولمعان وتقليل التقصف - فيديو

fdg

المرأة والجمال لماذا تدخل زبدة الكاكاو في أشهر مستحضرات العناية بالبشرة؟

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

شصيث

تكنولوجيا صورك على إنستغرام قد تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي

المياه والري

أخبار محلية المياه: بناء 6 آلاف مؤشر أداء لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر

ثق

تكنولوجيا كروم على أندرويد يحصل أخيرًا على ميزة طال انتظارها



 
 






الأكثر مشاهدة

 