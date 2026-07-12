مستشفى الزرقاء: حالة المصابين بالتسمم من مطعم في الهاشمية مستقرة

وقال الخزاعلة، إن هناك 8 حالات تسمم لا تزال في المستشفى من بين 88 حالة راجعت المستشفى.
وكان 138 شخصا أصيبوا بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات من أحد المطاعم في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، حيث غادر معظمهم المستشفى بعد تلقي العلاج.
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