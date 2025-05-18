مستشفى الطفيلة الحكومي يستأنف إجراء عمليات القسطرة القلبية المبرمجة

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الطفيلة الحكومي، الدكتور حمزة الصقور، إن المستشفى استأنف إجراء عمليات القسطرة القلبية للحالات المبرمجة والتمهيد لعمليات القسطرة القلبية الطارئة، وذلك استجابة لمطالب المراجعين من المرضى.

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وأضاف أنه جرى توفير أطباء اختصاص للعمل في وحدة القسطرة القلبية الحديثة التي جرى استحداثها بواقع 4 أيام في الأسبوع منها يومين للعمليات المحددة بمواعيد غير الطارئة، حيث كانت هذه الوحدة بحاجة إلى أطباء مختصين، وقامت الوزارة باستقطاب أطباء اختصاص لإجراء عمليات القسطرة اليومية للمرضى الذين كان يتم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى.



وبين الدكتور الصقور أن المستشفى الذي يضم لـ124 سريراً، يعد من الصروح الطبية الرئيسية في جنوب الأردن، حيث يقدم خدماته لسكان الطفيلة والمناطق المحيطة، في وقت يشهد فيه تحديثات في بنيته التحتية وكوادر الطبية إلى جانب تطوير العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، وتجهيز قسم القسطرة بأحدث الأجهزة الطبية، مع خطط لتوسيع الخدمات التخصصية لتلبية الطلب المتزايد على هذه الاختصاصات.



ولفت إلى أن عودة إجراء عمليات القسطرة تهدف إلى تلبية احتياجات المرضى في الطفيلة والمناطق المجاورة، من خلال توفير خدمات طبية متقدمة دون الحاجة لنقل المرضى إلى مستشفيات العاصمة عمان أو محافظات أخرى، مما يخفف العبء عن المرضى وذويهم، فيما يواصل المستشفى، جهوده لإجراء هذه العمليات بانتظام ووفق مواعيد محددة، لافتا إلى ان الحالات الطارئة والمستعجلة والتي تحتاج إلى تدخل جراحي فوري يتم تحويلها إلى المستشفيات المتخصصة.