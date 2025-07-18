مستشفى المقاصد الخيرية يعالج 781 مريضا في يوم طبي مجاني بالعاصمة عمان

وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقا طبيا متكاملا من مختلف التخصصات شارك في تقديم الفحوصات الطبية والمخبرية، إلى جانب صرف الأدوية والعلاجات المجانية للمراجعين.
وأوضح الشلول أن اليوم الطبي شهد استقبال ومعالجة 781 مراجعا، مشيرا إلى أنه تم استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الألتراساوند) لفحص السيدات الحوامل ضمن الخدمات التي قدمت.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة المستشفى لتقديم الخدمات الصحية المجانية للمجتمعات المحلية، بدعم من صندوق الزكاة، لافتا إلى أن المستشفى نفذ 109 أيام طبية مجانية في مختلف محافظات المملكة منذ عام 2018 وحتى الآن، استفاد منها أكثر من 61 ألف مريض.
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