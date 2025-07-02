مستشفى المقاصد: معالجة 270 مريضا بالمجان في عجلون

وقال مدير عام المستشفى، الدكتور بسام الشلول، إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، وقام بإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم.
وبين الشلول أنه تم إجراء فحص للسمع للمراجعين بالتعاون مع مركز للسمعيات، وتقديم التوعية الطبية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الترساوند) لفحص السيدات الحوامل، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي بلغ 350 مراجعا.
ولفت إلى أن هذا النشاط الطبي يأتي ضمن خطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أن المستشفى نفذ 108 أيام طبية مجانية في مختلف محافظات المملكة منذ 2018 حتى اليوم، تم خلالها معالجة ما يزيد على 61 ألف مريض.
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