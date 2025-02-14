 
الجمعة 2025-02-14 05:25 م
 

مستشفى المقاصد: معالجة 821 مريضا بالمجان في الزعتري

معالجة 821 مريضا بالمجان في الزعتري
معالجة 821 مريضا بالمجان في الزعتري
الجمعة، 14-02-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-    أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوما طبيا مجانيا في منطقة الزعتري بمحافظة المفرق.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقام بإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم.


وأضاف الشلول أنه تم إجراء فحص للسمع للمراجعين بالتعاون مع مركز للسمعيات، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي بلغ 821 مراجعا.

 
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