مستشفى المقاصد وبنك الدواء يوقعان اتفاقية لتنفيذ برامج طبية وإنسانية

الوكيل الإخباري- وقع مستشفى المقاصد الخيرية وبنك الدواء الخيري مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ برامج ومشاريع خيرية وإنسانية مشتركة، بما يسهم في دعم الفئات الفقيرة والمحتاجة في مختلف مناطق المملكة.





ووقع المذكرة مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول ورئيس مجلس إدارة بنك الدواء الدكتور أشرف الكيلاني، بحضور مديرة البرامج في بنك الدواء الخيري شهد قطيشات والمدير المالي في المستشفى محمد وشاح ومديرة التمريض عبير العمري ورئيسة قسم الصيدلة الدكتورة نهى نوفل ومسؤول المستودعات الطبية سامي الشوابكة.



وتنص الاتفاقية على تنظيم أيام طبية مجانية في عدد من المناطق تقدم خلالها خدمات صحية علاجية ودوائية دون مقابل للفئات المستهدفة، في إطار جهود الطرفين لتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء الصحية عن الأسر الأكثر عوزا.



ويأتي توقيع المذكرة استمرارا للتعاون المشترك بين الجانبين ودعما للمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية.







