مستشفى المقاصد يعالج 392 مريضا في منطقة الحلابات

الوكيل الإخباري- أقام مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوما طبيا مجانيا في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد، مشيرا إلى إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين، إضافة إلى إجراء فحوصات للسمع والبصر، وصرف الأدوية والعلاجات المجانية، حيث بلغ عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي 392 شخصا.