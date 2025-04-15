الثلاثاء 2025-04-15 11:16 ص
 

مستشفى المقاصد يعالج 403 مريض مجانا في جرش

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جانب من الخدمات الصحية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري- عالج مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، من خلال فعاليات اليوم الطبي المجاني في منطقة الكفير بمحافظة جرش، 403 مرضى، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتقديم الخدمات الطبية للمجتمعات المحلية.

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وقال مدير عام المستشفى، الدكتور بسام الشلول، إن فريقًا طبيًا متخصصًا من مختلف المجالات شارك في هذا اليوم الطبي، الذي أُقيم تحت رعاية مدير عام صندوق الزكاة، الدكتور عبد السميرات، مندوبا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ضمن فعاليات "ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري".


وبيّن أن الكوادر الطبية أجرت الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة للمراجعين، وتم صرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، كما جرى تقديم التوعية الصحية للسيدات حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الألتراساوند) لفحص السيدات الحوامل.


وأوضح الشلول أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة المستشفى الرامية إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية بدعم مباشر من صندوق الزكاة، مشيرًا إلى أن المستشفى نفّذ منذ عام 2018 ما مجموعه 105 أيام طبية مجانية في مختلف محافظات المملكة، تم خلالها معالجة نحو 54 ألف مريض.

 
gnews

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