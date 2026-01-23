الجمعة 2026-01-23 07:57 م

مستشفى المقاصد يعالج 453 مريضًا في يوم طبي مجاني بلواء ذيبان

الجمعة، 23-01-2026 06:15 م
الوكيل الإخباري-   أقام مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يومًا طبيًا مجانيًا في لواء ذيبان بمحافظة مادبا، استفاد منه 453 مراجعًا.اضافة اعلان


وقال مدير عام المستشفى، الدكتور بسام الشلول، إن فريقًا طبيًا متكاملًا ضمّ مختلف التخصصات شارك في اليوم الطبي، الذي أُقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تُقام تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة.

وأضاف الشلول أنه جرى خلال اليوم الطبي إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجانًا، مشيرًا إلى استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الألتراساوند) لفحص السيدات الحوامل.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة مستشفى المقاصد الخيرية لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية، بدعم من صندوق الزكاة، لافتًا إلى أن المستشفى نفّذ منذ عام 2018 وحتى اليوم 121 يومًا طبيًا مجانيًا في مختلف محافظات المملكة، جرى خلالها معالجة ما يزيد على 67,840 مريضًا تقريبًا.
 
 


