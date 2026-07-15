مستشفى المقاصد يعالج 789 مريضا في الرصيفة

وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن اليوم الطبي المجاني نفذ ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تقام تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وبمشاركة فريق طبي ضم مختلف التخصصات.
وأضاف إنه تم إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين، وصرف الأدوية لهم مجانا، إلى جانب استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الألتراساوند) لفحص السيدات الحوامل وتقديم الرعاية والعلاج اللازم لهن.
وأشار إلى أن المستشفى نفذ منذ بداية العام الحالي 12 يوما طبيا مجانيا، استفاد منها 4983 مريضا، مبينا أن هذه الأيام الطبية تأتي ضمن خطة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة.
وأوضح الشلول، أن مستشفى المقاصد الخيرية نفذ منذ 2018 وحتى اليوم 132 يوما طبيا مجانيا في مختلف محافظات المملكة، جرى خلالها تقديم العلاج لنحو 77 ألف مريض، بما يعكس استمراره في أداء رسالته الإنسانية والصحية لخدمة المواطنين.
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