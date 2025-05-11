مستشفى المقاصد يعقد مؤتمرا حول الممارسات الطبية الحديثة

الوكيل الإخباري- ينظم مستشفى المقاصد الخيرية مؤتمره الطبي الدولي الأول بعنوان "الممارسات الطبية الحديثة في مواجهة التحديات الصحية"، خلال الفترة من 22 - 24 أيار الحالي.

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ويقام المؤتمر تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وتشرف على تنظيمه إدارة المستشفى بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الطبية والأكاديمية المحلية والدولية.



وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن نخبة من الخبراء والمحاضرين من داخل المملكة وخارجها سيشاركون في أعمال المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الطبي الدولي، وتبادل الخبرات العلمية، واستعراض أحدث المستجدات في القطاع الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في المملكة.



وبين أن إدارة المستشفى وجهت دعوة لجميع المختصين والعاملين في القطاعات الصحية والمستشفيات للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الطبي الهام، وتقديم أوراقهم العلمية للمساهمة في إثراء محاور المؤتمر.