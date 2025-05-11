مستشفى المقاصد يعقد مؤتمرا حول الممارسات الطبية الحديثة

ويقام المؤتمر تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وتشرف على تنظيمه إدارة المستشفى بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الطبية والأكاديمية المحلية والدولية.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن نخبة من الخبراء والمحاضرين من داخل المملكة وخارجها سيشاركون في أعمال المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الطبي الدولي، وتبادل الخبرات العلمية، واستعراض أحدث المستجدات في القطاع الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في المملكة.
وبين أن إدارة المستشفى وجهت دعوة لجميع المختصين والعاملين في القطاعات الصحية والمستشفيات للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الطبي الهام، وتقديم أوراقهم العلمية للمساهمة في إثراء محاور المؤتمر.
وثمّن الشلول، الدعم المستمر الذي توليه الجهات الرسمية والمؤسسات المشاركة للأنشطة العلمية والطبية، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة الرعاية الصحية في الأردن والمنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
مشروع جديد لتحسين التزويد المائي في الكرك… بتكلفة تفوق مليون دينار
-
بدء دورة فقهية للأئمة
-
مطالبة بتأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك
-
حتى نهاية الخريف .. رشّ مستمر لوقف تكاثر القوارض والبعوض
-
انفراجة في أزمة أسعار الليمون بالمملكة - تفاصيل
-
تنويه امني هام بشأن المخالفات المرورية في الأردن
-
رئيس الوزراء يوجه بتوسيع برامج التدريب المهني والتقني للشباب في الكورة
-
بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلقاء التطبيقية وجامعة الصين لعلوم الأرض