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مستشفى المقاصد يعقد مؤتمرا حول الممارسات الطبية الحديثة

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أرشيفية
 
الأحد، 11-05-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري- ينظم مستشفى المقاصد الخيرية مؤتمره الطبي الدولي الأول بعنوان "الممارسات الطبية الحديثة في مواجهة التحديات الصحية"، خلال الفترة من 22 - 24 أيار الحالي.

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ويقام المؤتمر تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وتشرف على تنظيمه إدارة المستشفى بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الطبية والأكاديمية المحلية والدولية.


وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن نخبة من الخبراء والمحاضرين من داخل المملكة وخارجها سيشاركون في أعمال المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الطبي الدولي، وتبادل الخبرات العلمية، واستعراض أحدث المستجدات في القطاع الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في المملكة.


وبين أن إدارة المستشفى وجهت دعوة لجميع المختصين والعاملين في القطاعات الصحية والمستشفيات للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الطبي الهام، وتقديم أوراقهم العلمية للمساهمة في إثراء محاور المؤتمر.


وثمّن الشلول، الدعم المستمر الذي توليه الجهات الرسمية والمؤسسات المشاركة للأنشطة العلمية والطبية، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة الرعاية الصحية في الأردن والمنطقة.

 
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