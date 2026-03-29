الأحد 2026-03-29 10:21 م

مستشفى الملك المؤسس يحصل على الاعتمادية الدولية

الوكيل الإخباري- اعلن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عن توفر فرص تدريبية للأردنيين وغير الأردنيين ضمن برنامج الزمالة حسب الشروط المبية أدناه.
مستشفى الملك المؤسس
 
الأحد، 29-03-2026 08:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور حسان البلص عن تجديد الاعتمادية الدولية للمستشفى من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) للمرة السادسة على التوالي.

اضافة اعلان


وأكد البلص أن حصول المستشفى على ذلك جاء عن جدارة واستحقاق بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة أجراها فريق دولي مختص على مدار 4 أيام متتالية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد التزام المستشفى الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مجالات سلامة المرضى، وجودة الرعاية الصحية، وإدارة المخاطر، والتحسين المستدام.

 
 


gnews

الوكيل الإخباري- اعلن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عن توفر فرص تدريبية للأردنيين وغير الأردنيين ضمن برنامج الزمالة حسب الشروط المبية أدناه.

الأكثر مشاهدة