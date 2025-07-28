الإثنين 2025-07-28 05:39 م
 

مستشفى الملك المؤسس يحقق المعايير الدولية لجمعية القلب الأميركية

تحذير هام للاردنيين بخصوص "تيك توك"
مستشفى الملك المؤسس
 
الإثنين، 28-07-2025 04:36 م

الوكيل الإخباري-   قام استشاري طب الطوارئ في مستشفى السلطان قابوس الجامعي سلطنة عمان الدكتور محمود الجفيلي مندوبا عن جمعية القلب الأميركية، اليوم الاثنين، بالتدقيق على البرامج التدريبية والإطلاع على بروتوكولات الرعاية الصحية المنقذة للحياة في مركز تدريب إنعاش القلب والرئتين بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، والاطلاع على الدورات المكثفة لإنعاش القلب والرئتين الأساسي والمتقدم التي يقوم بها المركز.

اضافة اعلان


وأثنى الجفيلي على الإجراءات المتبعة في المركز وتحقيق المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدا جهود إدارة المستشفى ودعمها المستمر لتدريب أكبر عدد ممكن من الكوادر العاملة فيه وفي القطاعات الأخرى.


وأشاد بوجود مركز متخصص بهذا المجال في المنطقة وضرورة عقد دورات تدريبية للمجتمع المحلي والكوادر العاملة لمساهمة في مساعدة الأحرين وتقليل عدد وفيات توقف القلب المفاجئ.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب خميس عطية

شؤون برلمانية أسئلة نيابية تلاحق مشروع استخراج الذهب والنحاس .. هل حُفظت حقوق الأردنيين ؟

ل

شؤون برلمانية لجنة المرأة في "الأعيان" تزور مركز تدريب المرأة العسكرية

"الإدارية النيابية" تزور شركة تطوير العقبة

شؤون برلمانية "الإدارية النيابية" تزور شركة تطوير العقبة

ع

أخبار محلية البكار يتفقد فرع ضمان إربد ويثني على تقديمه الخدمات لـ54 ألف مواطن في 6 أشهر

14 وفاة جراء سوء التغذية والمجاعة في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين 14 وفاة جراء سوء التغذية والمجاعة في غزة خلال 24 ساعة

شراكة استراتيجية بين "المستقلة" ونقابة الصحفيين لتعزيز الشفافية والمهنية

أخبار محلية شراكة استراتيجية بين "المستقلة" ونقابة الصحفيين لتعزيز الشفافية والمهنية

h

مهرجان جرش "كورال هارموني" المصرية تتألق في مهرجان جرش بأداء الموروث الأردني

القطاع الصناعي يطرح قضاياه أمام لجنة "طاقة الأعيان"

أخبار محلية القطاع الصناعي يطرح قضاياه أمام لجنة "طاقة الأعيان"



 
 





الأكثر مشاهدة