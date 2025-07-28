مستشفى الملك المؤسس يحقق المعايير الدولية لجمعية القلب الأميركية

الوكيل الإخباري- قام استشاري طب الطوارئ في مستشفى السلطان قابوس الجامعي سلطنة عمان الدكتور محمود الجفيلي مندوبا عن جمعية القلب الأميركية، اليوم الاثنين، بالتدقيق على البرامج التدريبية والإطلاع على بروتوكولات الرعاية الصحية المنقذة للحياة في مركز تدريب إنعاش القلب والرئتين بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، والاطلاع على الدورات المكثفة لإنعاش القلب والرئتين الأساسي والمتقدم التي يقوم بها المركز.

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وأثنى الجفيلي على الإجراءات المتبعة في المركز وتحقيق المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدا جهود إدارة المستشفى ودعمها المستمر لتدريب أكبر عدد ممكن من الكوادر العاملة فيه وفي القطاعات الأخرى.