مستشفى الملك المؤسس يحقق المعايير الدولية لجمعية القلب الأميركية

وأثنى الجفيلي على الإجراءات المتبعة في المركز وتحقيق المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدا جهود إدارة المستشفى ودعمها المستمر لتدريب أكبر عدد ممكن من الكوادر العاملة فيه وفي القطاعات الأخرى.
وأشاد بوجود مركز متخصص بهذا المجال في المنطقة وضرورة عقد دورات تدريبية للمجتمع المحلي والكوادر العاملة لمساهمة في مساعدة الأحرين وتقليل عدد وفيات توقف القلب المفاجئ.
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