مستشفى معاذ بن جبل يحصل على الاعتمادية

وقال مدير المستشفى الدكتور أسامة أبو سنينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن مجلس إدارة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وافق على منح مستشفى معاذ بن جبل شهادة الاعتماد بناء على التقييم النهائي الذي تم خلال الفترة من 25 إلى 27 شباط الماضي، حسب التوصيات المقدمة في تقرير مقيمي المجلس الذين قاموا بإجراء التقييم.
وأشار إلى أهمية شهادة الاعتمادية الصحية في ضمان مواكبة المستشفى للمعايير الوطنية والعالمية في علاج ورعاية المرضى.
وأكد أبو سنينة حرص المستشفى على التطوير والتحسين والإرتقاء بالخدمات وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين والمرافقين في إطار تطبيق سياسات وإجراءات واضحة تغطي جميع الخدمات.
ويضم المستشفى 65 سريراً وبنسبة إشغال تصل لنحو 35 بالمئة، فيما يخدم أكثر من 150 ألف نسمة ضمن مناطق سكانية بلواء الأغوار الشمالية والألوية المجاورة.
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