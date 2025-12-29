مستشفى معان يستقبل 216 ألف مراجع خلال العام الحالي

07:33 م

الوكيل الإخباري- استقبل مستشفى معان الحكومي 130,884 مراجعاً للطوارئ والحوادث، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 85,620 مراجعاً خلال العام 2025، ليصل إجمالي عدد المراجعين إلى 216,504 مراجعين، وفق بيانات المستشفى.





وقال مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد اليوم الاثنين، إن المستشفى شهد زيادة ملحوظة في أعداد المراجعين، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على الخدمات الصحية، وثقة المجتمع المحلي بالخدمات المقدمة، إلى جانب كونه المستشفى الحكومي الوحيد في محافظة معان.



وأكد الرواد أن المستشفى يواصل جهوده لتوفير خدمات صحية متميزة، وتقديم رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين رغم التحديات، وبما ينسجم مع الخطط الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة.



وأشار إلى أن من أبرز الإنجازات خلال العام الحالي استكمال مشروع التوسعة الجديد للمستشفى، والمتمثل بإنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية وبنك الدم، على مساحة إجمالية تبلغ 5,154 متراً مربعاً، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المبنى وتشغيله مع نهاية الربع الأول من العام المقبل 2026.



وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى حديث يضم العيادات الخارجية، وبنك الدم، والمستودعات، والمختبر، وقسم الأشعة، إضافة إلى مكاتب للإدارة، وبما يسهم في تطوير البنية التحتية الصحية.



وبين أنه جرى رفد المستشفى بأطباء من اختصاصات نادرة تشمل القلب، والجهاز الهضمي، والغدد الصماء والسكري، إذ تُقدَّم هذه الخدمات ليوم واحد أسبوعياً، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات التخصصية المقدمة للمرضى.



وقال إن المستشفى وضع ضمن خطته التطويرية خلال العام المقبل تطوير البنية التحتية بشكل كامل، ومتابعة إنشاء وحدة القسطرة القلبية، واستقطاب اختصاصات طبية نادرة تشمل الأعصاب، وجراحة الأعصاب، وجراحة القلب، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص، والتوجه نحو التحول الرقمي والملفات الطبية الإلكترونية.



ولفت إلى التوجه نحو الاستفادة من المستشفى الميداني ليكون مستشفى متخصصاً للأطفال، يضم منامة مرضى، وعيادات، وطوارئ، وكافة الخدمات اللازمة لرعاية الأطفال.



وأشار إلى أن المستشفى يمضي قدماً في تطوير خدماته العلاجية بشكل مستمر، من خلال التركيز على توفير رعاية صحية متطورة ومبتكرة تسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع، عبر استخدام أحدث الأجهزة الطبية لعلاج مختلف الأمراض، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، والعمل على تحسين بيئة العلاج وجعلها أكثر راحة ودعماً نفسياً للمرضى.

