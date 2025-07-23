مستشفيات البشير تجري عملية نوعية

وبحسب بيان للمستشفى، اليوم الأربعاء، أجريت العملية بنجاح بمشاركة مستشار جراحة العظام والمفاصل والحوض الدكتور حازم مقابلة، وأخصائي جراحة العظام الدكتور بهاء عقل، والدكتور منذر برهم، وبدعم فريق التخدير بقيادة أخصائية التخدير الدكتورة رماء حمارشة، وفني التخدير نور الناطور، إلى جانب الكادر التمريضي شفا الزيدانين وتسنيم خليل.
وتميزت العملية بتمكن المريض من المشي في اليوم التالي للجراحة، ما يعزز فرص عودته السريعة إلى حياته الطبيعية وعمله، مع الحفاظ على مفصل الورك بوضع قريب من حالته ما قبل الإصابة.
وقالت المستشفى إن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية إدارة “البشير”، وبالتنسيق مع رئاسة اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة، لتوطين الخدمة التخصصية واستقطاب الكفاءات من مختلف القطاعات، إضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر الوزارة على أعلى المستويات.
يشار إلى أن مستشفيات البشير أصبحت مركزا تحويليا رائدا في جراحات الحوض والكسور المعقدة، إلى جانب تميزها في العديد من التخصصات الطبية الفرعية الأخرى.
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