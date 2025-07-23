الأربعاء 2025-07-23 04:47 م
 

مستشفيات البشير تجري عملية نوعية

مستشفيات البشير
مستشفيات البشير
 
الأربعاء، 23-07-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-    تمكنت الكوادر الطبية في قسم جراحة العظام في مستشفيات البشير من إجراء عملية نوعية ومعقدة لأول مرة، تمثلت في تثبيت كسر مفتت في صحن الحوض من الجهة الأمامية والخلفية والداخلية اليسرى، وذلك باستخدام صفائح متخصصة عالية الدقة.

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وبحسب بيان للمستشفى، اليوم الأربعاء، أجريت العملية بنجاح بمشاركة مستشار جراحة العظام والمفاصل والحوض الدكتور حازم مقابلة، وأخصائي جراحة العظام الدكتور بهاء عقل، والدكتور منذر برهم، وبدعم فريق التخدير بقيادة أخصائية التخدير الدكتورة رماء حمارشة، وفني التخدير نور الناطور، إلى جانب الكادر التمريضي شفا الزيدانين وتسنيم خليل.


وتميزت العملية بتمكن المريض من المشي في اليوم التالي للجراحة، ما يعزز فرص عودته السريعة إلى حياته الطبيعية وعمله، مع الحفاظ على مفصل الورك بوضع قريب من حالته ما قبل الإصابة.


وقالت المستشفى إن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية إدارة “البشير”، وبالتنسيق مع رئاسة اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة، لتوطين الخدمة التخصصية واستقطاب الكفاءات من مختلف القطاعات، إضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر الوزارة على أعلى المستويات.


يشار إلى أن مستشفيات البشير أصبحت مركزا تحويليا رائدا في جراحات الحوض والكسور المعقدة، إلى جانب تميزها في العديد من التخصصات الطبية الفرعية الأخرى.

 
 
gnews

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