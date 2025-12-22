مستشفيات البشير: فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر وقد تظهر أعراض جديدة مع كل موجة

12:31 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس قسم الصدرية في مستشفيات البشير طه اللوزي، الاثنين، إنّ فيروس الإنفلونزا هو فيروس تحوري يتغير كل 6 أشهر إلى سنة، ما بين تحور جزئي أو كلي، ويصاحب كل تحور أعراض قد تكون مغايرة عن الإصابات السابقة. اضافة اعلان





وأوضح اللوزي أن مستشفيات البشير تستقبل يوميا ما بين 100 إلى 150 حالة تعاني من الإنفلونزا الموسمية والتهابات صدرية، مشيرا إلى أن الأعراض الأكثر شيوعا تشمل سيلان الأنف، احتقان الحلق، ارتفاع درجات الحرارة، الهُزال العام، الإرهاق، السعال الجاف، والتهاب الجيوب الأنفية.



وبيّن أن الأطفال وكبار السن يُعدون من الفئات عالية الخطورة في حال الإصابة بالإنفلونزا، بسبب ضعف المناعة وانخفاض قدرة الجسم على المقاومة، خاصة عند كبار السن المصابين بأمراض مزمنة، مما قد يؤدي إلى مضاعفات تستدعي دخول المستشفى.



ودعا اللوزي المصابين إلى عدم الاختلاط مع الآخرين، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة للحد من انتشار العدوى.

