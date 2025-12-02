"مستقلة الانتخاب" تؤكد أهمية تطوير الشراكة مع نقابة الصحفيين

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس نقابة الصحفيين الزميل عوني الداود، وعضو النقابة الزميل راشد العساف، والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، بحضور مدير الإعلام في الهيئة شرف الدين أبو رمان، بحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء.
وأضاف المعايطة أن العلاقة بين الهيئة والجسم الصحفي والإعلامي هي علاقة تكاملية، وأن الهيئة حريصة على تعزيز هذه العلاقة وزيادة مستوى التنسيق بين الطرفين، وأن الهيئة على استعداد لتقديم جميع أشكال التسهيلات لمشاركة الصحفيين والإعلاميين لمراقبة وتغطية الانتخابات، بما يعزز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
