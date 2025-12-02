الثلاثاء 2025-12-02 04:22 م

"مستقلة الانتخاب" تؤكد أهمية تطوير الشراكة مع نقابة الصحفيين

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الثلاثاء، 02-12-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، ضرورة الاستمرار في تطوير الشراكة بين الهيئة ومجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بما يخدم العمل المهني الصحفي والإعلامي، ويعزز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.

اضافة اعلان

  
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس نقابة الصحفيين الزميل عوني الداود، وعضو النقابة الزميل راشد العساف، والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، بحضور مدير الإعلام في الهيئة شرف الدين أبو رمان، بحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء.   


وأضاف المعايطة أن العلاقة بين الهيئة والجسم الصحفي والإعلامي هي علاقة تكاملية، وأن الهيئة حريصة على تعزيز هذه العلاقة وزيادة مستوى التنسيق بين الطرفين، وأن الهيئة على استعداد لتقديم جميع أشكال التسهيلات لمشاركة الصحفيين والإعلاميين لمراقبة وتغطية الانتخابات، بما يعزز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "مستقلة الانتخاب" تؤكد أهمية تطوير الشراكة مع نقابة الصحفيين

القاضي يلتقي السفير البلغاري

شؤون برلمانية القاضي يلتقي السفير البلغاري

جرش

أخبار محلية مديرية زراعة جرش تضبط أحد المعتدين على الأشجار الحرجية

و

أخبار محلية وزير الزراعة: الأردن آمن غذائيا ولدينا اكتفاء ذاتي في الخضار والفواكه والدواجن وبيض المائدة

ا

أخبار محلية وزير الزراعة: 80-85 دينارا سعر تنكة زيت الزيتون المستورد حجم 16 كغم من تونس وإسبانيا

بورصة عمان

اقتصاد محلي 6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإيطالي

ةت

فيديو منوع متداول: طريقة غريبة لتحضير الشاي



 
 





الأكثر مشاهدة