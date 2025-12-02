"مستقلة الانتخاب" تؤكد أهمية تطوير الشراكة مع نقابة الصحفيين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، ضرورة الاستمرار في تطوير الشراكة بين الهيئة ومجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بما يخدم العمل المهني الصحفي والإعلامي، ويعزز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس نقابة الصحفيين الزميل عوني الداود، وعضو النقابة الزميل راشد العساف، والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، بحضور مدير الإعلام في الهيئة شرف الدين أبو رمان، بحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء.