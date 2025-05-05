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"مستقلة الانتخاب" تبحث إعداد سجلات الناخبين بناء على مكان الإقامة

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الإثنين، 05-05-2025 04:43 م

الوكيل الإخباري-    بحثت الهيئة المستقلة للانتخاب خلال اجتماع تنسيقي اليوم الاثنين، مع جهات حكومية ذات علاقة، إعداد سجلات الناخبين بناء على مكان الإقامة وحسب العناوين الموزعة على البلديات والمناطق التي تشملها وحسب نظام التقسيمات الإدارية.

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وناقش الاجتماع التحديات التي واجهت الهيئة في الانتخابات السابقة وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى بحث قضية الحدود الجغرافية للبلديات والمناطق التي تشملها ومدى تطابقها مع مكان الإقامة الوارد في سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وآلية إيجاد حلول لمعالجة التداخل في أماكن الإقامة.


وأكد أمين عام الهيئة الدكتور عواد الكرادشة، أهمية التواصل مع شركاء الهيئة وتكريس مبدأ التعاون والتشاركية في وضع خطط عمل الهيئة بهدف تجويد العملية الانتخابية.

 
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