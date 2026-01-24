السبت 2026-01-24 08:15 م

"مستقلة الانتخاب" تطلق برنامج بناء الهوية البصرية للأحزاب

السبت، 24-01-2026 08:02 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب برنامج "بناء الهوية البصرية للأحزاب السياسية"، بمشاركة قيادات حزبية أردنية، وبالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب.

وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، يأتي إطلاق البرنامج الذي تُساهم فيه أحزاب سياسية هولندية عبر نقل خبراتها وتجاربها في مجال بناء الهوية الحزبية والحملات الانتخابية إلى الأحزاب الأردنية، ضمن سلسلة البرامج التي تنفذها الهيئة بهدف تعزيز وبناء القدرات السياسية والتنظيمية للأحزاب".


ويُعقد البرنامج على مدار يومين متتاليين، ويتناول مجموعة من المحاور المتخصصة، أبرزها تجارب الحملات الانتخابية في هولندا ومقارنتها بالسياق الأردني، وتطوير وتعديل استراتيجيات الحملات الانتخابية، وبناء العلامة الحزبية، مع التركيز على منظور المرأة ودورها في الخطاب والهوية السياسية، إلى جانب تطبيقات عملية للتعبير عن الفئات المستهدفة وصياغة الرسائل السياسية.

 
 


