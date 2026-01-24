"مستقلة الانتخاب" تطلق برنامج بناء الهوية البصرية للأحزاب

الوكيل الإخباري- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب برنامج "بناء الهوية البصرية للأحزاب السياسية"، بمشاركة قيادات حزبية أردنية، وبالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب.

وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، يأتي إطلاق البرنامج الذي تُساهم فيه أحزاب سياسية هولندية عبر نقل خبراتها وتجاربها في مجال بناء الهوية الحزبية والحملات الانتخابية إلى الأحزاب الأردنية، ضمن سلسلة البرامج التي تنفذها الهيئة بهدف تعزيز وبناء القدرات السياسية والتنظيمية للأحزاب".