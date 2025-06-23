مستو: الأجواء الأردنية مفتوحة وتعمل بانتظام

وقال هناك متابعة مستمرة للتطورات الجارية، وسيتم اتخاذ القرار المناسب تبعا لتقدير حجم المخاطر على حركة الطيران المدني.
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