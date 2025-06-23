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مستو: الأجواء الأردنية مفتوحة وتعمل بانتظام

علم الاردن
علم الاردن
 
الإثنين، 23-06-2025 09:48 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن الأجواء الأردنية مفتوحة وتعمل بانتظام حتى الآن.

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وقال هناك متابعة مستمرة للتطورات الجارية، وسيتم اتخاذ القرار المناسب تبعا لتقدير حجم المخاطر على حركة الطيران المدني.

 
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