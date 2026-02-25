الأربعاء 2026-02-25 01:56 ص

مسجد المفرق الكبير يتبوأ مكانة روحانية في نفوس أبناء المحافظة

المفرق
المفرق
 
الأربعاء، 25-02-2026 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   يتبوأ مسجد المفرق الكبير مكانة روحانية كبيرة لدى أبناء المحافظة وهو من أكبر 3 مساجد مساحة على مستوى المملكة.

اضافة اعلان


ويشكل المسجد، الذي جرى تشييده أواخر أربعينيات القرن الماضي، وجهة لمئات المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في مدينة المفرق.


وقال مدير أوقاف المفرق الدكتور سعود المشاقبة إنه جرى البدء ببناء المسجد عام 1949 من خلال لجنة مكونة من 3 أشخاص جمعوا التبرعات لمدة تزيد عن عام، وكانت الحصيلة قليلة جدا، ما استدعى فزعة عشائرية من قبل أبناء قبيلة بني حسن من خلال تقديم محاصيلهم الزراعية من القمح والشعير، إضافة إلى تبرعات الفقراء والنساء لهذا المسجد.


وأوضح أن عملية بناء المسجد استمرت حتى عام 1950، حيث جرى أداء أول صلاة فيه، وبعد ذلك بعام أجريت أول توسعة للمسجد في عام 1951 في حين أجريت التوسعة الأكبر عام 1952.


وأشار إلى أن مسجد المفرق الكبير يعد ثالث مسجد على مستوى المملكة من حيث المساحة بعد المسجد الحسيني ومسجد إربد الكبير، لافتا إلى أن مساحة المسجد تبلغ 3500 متر مربع، حيث استمرت إقامة صلاة الجمعة فيه منذ عام 1952 وحتى الآن بسعة تبلغ 13 ألف مصلٍ.


وأوضح المشاقبة أن دروس الوعظ والإرشاد تقام في المسجد يوما، لافتا إلى أنه وخلال شهر رمضان يتم إعطاء دروس لأكثر من مرة يوميا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم فرنسا

فلسطين فرنسا: يجب إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي تقديرات أمنية إسرائيلية: الهجوم على إيران "قريب جدا"

البيت الأبيض يحدد 19 شباط موعداً لاجتماع "مجلس السلام" لغزة

عربي ودولي البيت الأبيض يحذر "عصابات" المكسيك من المساس بالأميركيين

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي إيران: الاتفاق مع أمريكا في المتناول

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان : تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد سيبدأ اعتبارا من العام 2030

وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول

المفرق

أخبار محلية مسجد المفرق الكبير يتبوأ مكانة روحانية في نفوس أبناء المحافظة

جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان



 






الأكثر مشاهدة