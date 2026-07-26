مسرح جرش الجنوبي يستعيد إرث كوكب الشرق الاثنين

الوكيل الإخباري- يستقبل المسرح الجنوبي في مهرجان جرش للثقافة والفنون مساء الاثنين العرض الأول عربيًا، بعد مصر، لمسرحية "أم كلثوم.. دايبين في الست"، التي تستعيد سيرة كوكب الشرق في قالب غنائي استعراضي يجمع بين التوثيق والإبداع، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين الشباب.

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وأشاد منتج وكاتب المسرحية مدحت العدل خلال مؤتمر صحفي الأحد، نظمته إدارة المهرجان، بذوق الجمهور الأردني وحرصه على الحفاظ على التراث الفني، معربا عن أمله في أن تشكل المسرحية الغنائية، جسرا يربط الأجيال بإرث كوكب الشرق، ويجسد القيمة الفنية والثقافية الخالدة لأعمالها.



وقال العدل، خلال المؤتمر بحضور مخرج العمل الفنان أحمد فؤاد، إن الصورة الوجدانية لسيدة الغناء العربي يجب أن تبقى حاضرة متحدثا عن مغامرة إنتاج هذا العمل ورهانه على تفاعل الجمهور ولا سيما أن الأردن سيكون أول دولة عربية تستضيف عرض المسرحية بعد مصر.



وأشار إلى أن الفنانتين أسماء الجمل وملك أحمد اللتين تجسدان شخصية أم كلثوم في مراحل عمرية مختلفة، مؤكدا اهتمامه بإبراز أصوات شابة قادرة على الوصول إلى الجمهور من خلال عمل يوثق لمسيرة فنانة وإنسانة واجهت تحديات عديدة في حياتها، واستلهم فريق العمل إحساسها ونبضها حتى أصبحت في صدارة الغناء العربي، لافتا إلى خصوصية تقديم العمل في مدينة جرش الأثرية بما تحمله من أصالة وإبداع.



من جانبه، تحدث مخرج المسرحية أحمد فؤاد، عن التقنيات المستخدمة في إخراج العمل بما يتناسب مع طبيعة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش، مؤكدا الحرص على تقديم تجربة فنية ملهمة ومختلفة تعتمد أحدث التقنيات المسرحية بصورة تخدم العمل.



وقدمت الفنانتان أسماء الجمل وملك أحمد مقاطع غنائية من المسرحية التي تضم 15 أغنية وتستعرض محطات البدايات والشغف الفني ومسيرة الشهرة التي صنعت مكانة كوكب الشرق.