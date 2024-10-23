 
الأربعاء 2024-10-23 09:24 ص
 
 

مسودة تعليمات محدثة للفحوصات الطبية الأولية والدورية - رابط

وزارة العمل
وزارة العمل
الأربعاء، 23-10-2024 09:07 ص
الوكيل الإخباري-  عملت وزارة العمل على تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الاولية والدورية المعمول بها حاليا،حيث تم اعداد مسودات هذه التعليمات من خلال فريق مشكل من المعنيين من وزارتي العمل والصحة .اضافة اعلان


و حددت هذه التعليمات وبشكل تفصيلي نوعية ودورية الفحص بناء على طبيعة الاخطار المهنية التي يتعرض لها العاملين في مكان العمل.

وتدعو الوزارة أصحاب العمل والمهتمين إلى الاطلاع على هذه المسودات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة للتشاور الإلكتروني حول التشريعات، علما بأنه سيتم استقبال كافة الملاحظات والمقترحات  حول هذه التعليمات عبر البريد الالكتروني المعتمد لهذه الغاية ([email protected])  واخر موعد لاستقبال الملاحظات 2024/11/5.
 
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