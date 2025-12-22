مسوّدة نظام تلزم الناطق الإعلامي بالرد على جميع القضايا عبر منصة "ناطق"

الوكيل الإخباري- نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2025، التي تنص على إخضاع الناطقين الإعلاميين لتقييم فني دوري وسنوي، وربط استمرارية تسميتهم أو تعيينهم بنتائج هذا التقييم، مع منح وزارة الاتصال الحكومي صلاحية التنسيب بنقلهم أو الاستغناء عنهم في حال ثبوت ضعف في التقييم والأداء.

وبحسب المسودة، تلتزم كل دائرة بتسمية أو تعيين ناطق إعلامي يتمتع بالمؤهلات والخبرات المعتمدة في بطاقة الوصف الوظيفي، وبعد اجتيازه المتطلبات اللازمة التي تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة ووزارة الاتصال الحكومي، ويكون الناطق الإعلامي مسؤولًا عن الإعلام والاتصال في الدائرة، على أن يتم تبليغ وزارة الاتصال الحكومي بقرار التسمية أو التعيين خلال سبعة أيام من صدوره.



وأوضحت المسودة أن الناطق الإعلامي يرتبط إداريًا بالوزير أو من يفوضه، وفنيًا بشكل مباشر بكل من الوزير ووزارة الاتصال الحكومي، ويُعد جزءًا من شبكة الناطقين الإعلاميين التابعة للوزارة، ويلتزم بتطبيق السياسات والخطط الإعلامية والتوجيهات الصادرة عنها، ويخضع لتقييم فني دوري بالتعاون مع الجهات المختصة لغايات اتخاذ القرار باستمرارية تسميته أو تعيينه.



كما ألزمت المسودة الدائرة ووزارة الاتصال الحكومي بإعداد تقارير نصف سنوية مفصلة حول أداء الناطق الإعلامي لغايات التقييم الفني والمتابعة، إضافة إلى تقييم سنوي يجريه كل من الدائرة ومركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، مع مراعاة مؤشرات الأداء والمهنية والالتزام والانضباط والتفاعل الإعلامي.



ونصّت المسودة صراحة على أنه في حال ثبوت ضعف في التقييم والأداء، يحق لوزارة الاتصال الحكومي التنسيب بنقل أو الاستغناء عن الناطق الإعلامي بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، أو إخضاعه لبرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءته وتحسين أدائه الوظيفي.



وفيما يتعلق بالأدوات التنظيمية، اعتبرت المسودة استخدام منصة "ناطق" الإلكترونية جزءًا من مهام الناطق الإعلامي، وأوجبت الرد على جميع القضايا الإعلامية الواردة ضمن اختصاص الدائرة، وتحديث البيانات والتقارير بشكل مستمر، واعتبرت الإهمال في ذلك تقصيرًا وظيفيًا، على أن يُرفع تقرير بشأنه إلى الوزير المختص ووزارة الاتصال الحكومي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.