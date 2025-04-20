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مسيحيو الأردن يحتفلون بعيد الفصح المجيد

احتفالات مسيحيو الأردن بعيد الفصح المجيد في كنيسة القديس جيورجيوس الروم الأرثوذكس الحصن في إربد
احتفالات مسيحيو الأردن بعيد الفصح المجيد في كنيسة القديس جيورجيوس الروم الأرثوذكس الحصن في إربد
 
الأحد، 20-04-2025 07:26 ص
الوكيل الإخباري-  يحتفل المسيحيون في الأردن، الأحد، بعيد الفصح المجيد، ويبدأ الاحتفال بإقامة الصلوات في مختلف كنائس المملكة تتبعه اللقاءات العائلية.اضافة اعلان


وكان آلاف المسيحيين في الأردن توجهوا الأحد الماضي إلى كنائسهم، للاحتفال بعيد أحد الشعانين، وفيه يتم إحياء ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، وذلك قبل أسبوع واحد من الاحتفال بعيد الفصح المجيد وانتهاء زمن الصوم.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق تعطيل المسيحيين في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد.
 
gnews

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