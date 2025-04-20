مسيحيو الأردن يحتفلون بعيد الفصح المجيد

وكان آلاف المسيحيين في الأردن توجهوا الأحد الماضي إلى كنائسهم، للاحتفال بعيد أحد الشعانين، وفيه يتم إحياء ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، وذلك قبل أسبوع واحد من الاحتفال بعيد الفصح المجيد وانتهاء زمن الصوم.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق تعطيل المسيحيين في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد.
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