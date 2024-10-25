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مسيرة في عمّان دعما لغزة ولبنان

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غزة
الجمعة، 25-10-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من وسط البلد بعمان مسيرة شارك فيها مختلف أطياف المجتمع الأردني، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي ودعماً لقطاع غزة ولبنان.

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وعبّر المشاركون في المسيرة عن احتجاجهم وغضبهم جراء الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلّفت الآلاف من الشهداء والمصابين في كل من غزة ولبنان


واشاد المشاركون بالموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يظهر التزامًا قويًا بالقضية الفلسطينية، ويستمر في دعم الأشقاء في غزة ولبنان في مواجهة العدوان مشيرين الى ان المملكة تؤكد دائمًا على أهمية قضايا العرب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال الدعوات المستمرة لوقف العدوان وإحلال السلام الشامل والعادل.

 
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