مسيرة في عمّان دعما لغزة ولبنان

وعبّر المشاركون في المسيرة عن احتجاجهم وغضبهم جراء الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلّفت الآلاف من الشهداء والمصابين في كل من غزة ولبنان
واشاد المشاركون بالموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يظهر التزامًا قويًا بالقضية الفلسطينية، ويستمر في دعم الأشقاء في غزة ولبنان في مواجهة العدوان مشيرين الى ان المملكة تؤكد دائمًا على أهمية قضايا العرب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال الدعوات المستمرة لوقف العدوان وإحلال السلام الشامل والعادل.
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