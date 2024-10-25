مسيرة في عمّان دعما لغزة ولبنان

الوكيل الإخباري- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من وسط البلد بعمان مسيرة شارك فيها مختلف أطياف المجتمع الأردني، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي ودعماً لقطاع غزة ولبنان.

اضافة اعلان



وعبّر المشاركون في المسيرة عن احتجاجهم وغضبهم جراء الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلّفت الآلاف من الشهداء والمصابين في كل من غزة ولبنان