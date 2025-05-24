مسيرة قوارب بحرية في محافظة العقبة احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79

وانطلقت المسيرة البحرية من مرسى الصيادين في ساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة وشاركت القوارب الصغيرة واليخوت الكبيرة والقاطرات في الاحتفالات من خلال تزيينها بالأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير حسين، ولي العهد.
ورسمت القوارب البحرية أبهى صورة في خليج العقبة، بمشاركة ما يقارب الـ 200 قارب حملت على متنها المواطنين للمشاركة والتعبير عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبهم.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية وتعزيز التعاون الثنائي
-
المعايطة: الديمقراطية لا يمكن أن تكون دون سيادة القانون
-
تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال بحضور جماهيري كبير في عجلون
-
الرصيفة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال
-
إربد تواصل احتفالاتها لليوم الثاني بعيد الاستقلال
-
تواصل الاحتفالات بعيد الاستقلال في محافظة جرش
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين
-
مجلس نقابة الصحفيين يوافق على جميع المتقدمين لعضوية اللجان المساندة