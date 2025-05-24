السبت 2025-05-24 11:33 م
 

مسيرة قوارب بحرية في محافظة العقبة احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79

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جانب من مسيرة القوارب
 
السبت، 24-05-2025 10:11 م

الوكيل الإخباري- واصلت محافظة العقبة احتفالاتها لليوم الثاني على التوالي بعيد الاستقلال الـ 79، حيث جابت قوارب الصيد والقوارب الزجاجية واليخوت السياحية تتقدمها قطع القوة البحرية والزوارق الملكية، مياه خليج العقبة، بحضور رئيس مجلس المفوضين "شادي رمزي" المجالي ومحافظ العقبة خالد الحجاج وأعضاء مجلس المفوضين ومدراء الأجهزة الأمنية والرسمية والفعاليات الشعبية.

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وانطلقت المسيرة البحرية من مرسى الصيادين في ساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة وشاركت القوارب الصغيرة واليخوت الكبيرة والقاطرات في الاحتفالات من خلال تزيينها بالأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير حسين، ولي العهد.


ورسمت القوارب البحرية أبهى صورة في خليج العقبة، بمشاركة ما يقارب الـ 200 قارب حملت على متنها المواطنين للمشاركة والتعبير عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبهم.

 
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