مسيرة للسيارات الكلاسيكية في مأدبا احتفالا بالأعياد الوطنية

الوكيل الإخباري- نظّمت بلدية مأدبا الكبرى، بالتعاون مع جمعية مالكي السيارات الكلاسيكية – الأردن، الجمعة، مسيرة للسيارات الكلاسيكية احتفاء بذكرى الجلوس الملكي، والثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.

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وانطلقت المسيرة من ساحة دار السرايا وسط مدينة مأدبا، حيث جابت شوارع المدينة مرورا بساحة السلام، وصولا إلى منطقة جبل نيبو غربي المحافظة.



وقال رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى، هيثم جوينات، إن البلدية حرصت على أن يكون احتفالها بالمناسبات الوطنية هذا العام مختلفا من خلال تنظيم موكب للسيارات الكلاسيكية، تعبيرًا عن الاعتزاز بالمناسبات الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين.