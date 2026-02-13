الجمعة 2026-02-13 07:34 م

مشاركة أردنية بأعمال البرلمان العربي للطفل في الشارقة

الجمعة، 13-02-2026 05:48 م

الوكيل الإخباري-   يشارك أطفال البرلمان الأردني بأعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، والمنعقدة في إمارة الشارقة تحت شعار "الأمن السيبراني نحو محتوى صديق للأطفال العرب"، بمشاركة ممثلين عن عشرات الدول العربية.

وقال مدير مديرية ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأطفال المشاركين بأعمال هذه الجلسة المنعقدة ما بين 9- 15 من شهر شباط الحالي، سطروا حضوراً نوعياً في فعاليات برنامج الأمن السيبراني الذي نظمته الأمانة العامة لبرلمان الطفل العربي واستضافه مقر مجمع القرآن الكريم في الشارقة، حيث خاضوا تجربة معرفية ثرية جمعت بين التوعية النظرية والتطبيق العملي.

 

وتعرفوا إلى أسس أمن المعلومات وسبل حماية البيانات الشخصية، بما يؤهلهم ليكونوا سفراء للوعي الرقمي في مجتمعاتهم.

 
 


