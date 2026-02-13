مشاركة أردنية بأعمال البرلمان العربي للطفل في الشارقة

وقال مدير مديرية ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأطفال المشاركين بأعمال هذه الجلسة المنعقدة ما بين 9- 15 من شهر شباط الحالي، سطروا حضوراً نوعياً في فعاليات برنامج الأمن السيبراني الذي نظمته الأمانة العامة لبرلمان الطفل العربي واستضافه مقر مجمع القرآن الكريم في الشارقة، حيث خاضوا تجربة معرفية ثرية جمعت بين التوعية النظرية والتطبيق العملي.
