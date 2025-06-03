مشاركة أردنية فاعلة في ندوة دولية حول الشهادات المصغرة في الرباط

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الوكيل الإخباري- شارك وفد أردني رفيع المستوى في أعمال ندوة "الشهادات المصغرة – المهارات والتوظيف" التي نظمها الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة تطوير التعليم العالي في دول الجوار، والتي عُقدت في مدينة الرباط، المملكة المغربية، يومي 2 و3 حزيران (يونيو) 2025، بمشاركة أكثر من 60 خبيرًا من 28 دولة. اضافة اعلان





وضم الوفد الأردني كلًا من:



الدكتور أحمد أبو الهيجا – مدير مكتب إيراسموس بلس في الأردن

الدكتور محمود الشياب – رئيس فريق تطوير التعليم العالي والبحث العلمي

الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي – أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور ظافر الصرايرة – رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة



وقد تميزت المشاركة الأردنية بمداخلات بنّاءة وتفاعل إيجابي، عكست الالتزام الوطني بتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، كما شارك الدكتور مأمون الدبعي والدكتور ظافر الصرايرة في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى لصنّاع القرار (Policy Maker Round Table)، التي تناولت دور الشهادات المصغرة في تطوير المهارات وربطها بسوق العمل.



وخلال الندوة، استعرض الدكتور الدبعي أبرز الجهود الأردنية في تطوير سياسة وطنية للشهادات المصغرة بالتعاون مع هيئة الاعتماد، ومكتب إيراسموس بلس، والجامعات الأردنية، والقطاع الخاص، مشيراً إلى ربط هذه الجهود برؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033.



وأكد الوفد الأردني التزام المملكة بدعم التعليم المستمر وتوسيع فرص التعلم المرن، من خلال تعزيز الاعتراف بالتعلم غير الرسمي والاعتراف بالتعلم السابق (RPL)، مع التأكيد على أهمية تطوير منصة رقمية وطنية لتوثيق واعتماد الشهادات المصغرة وضمان شفافيتها ومصداقيتها.



كما ناقش الوفد بعض التحديات التي تعيق الاعتراف الرسمي بهذه الشهادات، وأهمية التعاون الإقليمي والدولي لتجاوزها.



وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الأردنية المستمرة لتعزيز مكانة التعليم العالي، وإدماج الشهادات المصغرة كأداة استراتيجية لدعم التعلم مدى الحياة، المهارات الحديثة، والتوظيف، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.