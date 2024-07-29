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مشاركة شبابية أردنية ببرنامج للتبادل الثقافي مع اليابان

الفريق الأردني المشارك
الفريق الأردني المشارك
الإثنين، 29-07-2024 04:51 م

 

 الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة ولي العهد عن مشاركة 6 فارسات من برنامج "القيادة للمدارس" ببرنامج للتبادل الثقافي داخل العاصمة اليابانية طوكيو، والذي استمر 8 أيام، تم خلاله زيارة مدارس ومرافق ثقافية برفقة مشرفين من وزارة التربية والتعليم.


ويهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه للعام الثاني على التوالي، إلى توفير فرصة لفرسان وفارسات "القيادة للمدارس" لخوض تجارب ثقافية متنوعة من خلال التفاعل مع طلاب المدارس اليابانية وتنمية معارفهم وخبراتهم والتأقلم مع الاختلافات وتقبل الآخر، إلى جانب تعريف الطلاب اليابانيين بالثقافة والموروث الأردني.


وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الفارسات شاركن في برنامج تحضيري تخلله تدريبات متخصصة على المهارات القيادية والتطوع والتواصل الفعال والتصوير، كما شاركن في زيارة تعريفية لمقر السفارة اليابانية في الأردن.


وعبرت الفارسات عن مدى نجاح التجربة، إذ قالت الفارسة صبا المحاميد: "كانت تجربة أكثر من رائعة، عززت ثقتي أنا و زميلاتي بأنفسنا وحصلنا على فرص لتنمية مهاراتنا بالتفاعل مع الطلبة اليابانيين، وتبادلنا الكثير من المعلومات حول ثقافة بلداننا، وسأعمل بكل جد على نقل هذه التجربة إلى فرسان وفارسات البرنامج".


تجدر الإشارة إلى أن برنامج "القيادة للمدارس" أحد برامج مؤسسة ولي العهد المندرجة تحت مسار القيادة والذي انطلق عام 2013، ويشمل البرنامج طلبة الصف الثامن في مدارس المملكة.

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