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مشاريع تطوير وتنقيب في آثار جرش بتكلفة 127 ألف دينار

اثار جرش
تعبيرية
الجمعة، 06-12-2024 07:38 م

الوكيل الإخباري-   تعكف مديرية آثار جرش على تنفيذ العديد من المشاريع داخل المدينة الأثرية والمواقع المجاورة بقيمة 127 ألف دينار، ممولة من موازنة مجلس المحافظة، وأعمال تنقيب وتطوير في الموقع الأثري والمتحف.

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وقال مدير الآثار، محمد الشلبي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشاريع شملت الاستدامة والحفاظ على الموقع الأثري، وإزالة الأعشاب، بالإضافة إلى أعمال صيانة وترميم الجسر الشمالي الذي كان يربط شطري المدينة والأرضيات الفسيفسائية.


وبين الشلبي أن هذه المشاريع وفرت 60 فرصة عمل غير دائمة داخل الموقع الأثري، كما تم تطوير عدد من المتاحف، ومن ضمنها متحف آثار جرش، وتطوير مسارات الزوار داخل الموقع الأثري، مشيرًا إلى أنه تم ترميم السور الأثري لمدينة جرش وتأهيل الحمامات الشرقية، وهو مشروع مشترك بين وزارة السياحة والآثار وبلدية جرش الكبرى ودائرة الآثار العامة وجهات مانحة.


وأشار إلى أن مديرية آثار جرش تعطي تركيزًا لصيانة المواقع الأثرية والمسارات السياحية والخدمات التي تقدم للزوار والمهرجانات والفعاليات التي تُقام والمعالم الأثرية الموجودة في الموقع.


وبين أنه تم تجسيد العديد من الإنجازات التي نفذت في الموقع، منها تعزيز العمل والإنجاز لدعم الثقافة من خلال مهرجان جرش الذي يُقام سنويًا، وهناك مشاريع مستقبلية للعمل على إيجاد مداخل لذوي الاحتياجات الخاصة في المواقع وتصوير جرش بتقنية ثلاثية الأبعاد.

 
gnews

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