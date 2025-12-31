مشاريع تعليمية وتخصصات مهنية جديدة في مدارس قصبة المفرق

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق خلال 2025 حزمة من المشاريع المدرسية التي انعكست إيجابا على تطوير العملية التعليمية، وأسهمت في توفير بيئة مدرسية آمنة وملائمة.

اضافة اعلان



وقالت مديرة تربية قصبة المفرق، إيمان الخوالدة اليوم الأربعاء، إن المديرية تسلمت خلال العام الحالي ست مدارس، هي مدرسة حي الضباط الثانوية المختلطة بكلفة مليونين و700 ألف دينار، والربيع الثانوية المختلطة بكلفة مليونين و760 ألف دينار، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مدرسة النزهة الأساسية المختلطة بكلفة مليونين و300 ألف دينار، وإسكان إيدون الأساسية المختلطة بكلفة مليونين و700 ألف دينار، بتمويل من المنح العربية.



وجرى كذلك استلام مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة بكلفة 700 ألف دينار، ونواة مدرسة "طيب اسم" الأساسية المختلطة بكلفة 500 ألف دينار، بتمويل من مجلس محافظة المفرق، مشيرة إلى إنشاء مدرسة أم النعام الغربية الأساسية بكلفة مليون و698 ألف دينار، بتمويل من القرض السعودي.



وأوضحت الخوالدة، أن العام الحالي شهد تنفيذ عدد من مشاريع الإضافات الصفية في مدارس أم النعام الشرقية الثانوية للبنين، والدجنية الثانوية للبنين، وأم المراجم الأساسية المختلطة، إضافة إلى مدارس حمامة العموش الأساسية للبنين، والمزرعة الأساسية للبنين، وبلعما الأساسية المختلطة، إلى جانب إضافات صفية في مدرسة عين بني حسن الثانوية للبنين، ومدرسة الغدير الأبيض الأساسية المختلطة، بتمويل من مجلس محافظة المفرق وموازنة وزارة التربية والتعليم.



وأشارت إلى أن المديرية عملت على استحداث تخصصات (BTCE) في مدرسة الأميرة راية بنت الحسين الثانوية للبنات بتخصص الفن والتصميم، وفي مدرسة الأميرة إيمان بنت الحسين المهنية الثانوية للبنات بتخصص الرعاية الصحية، فيما جرى فتح تخصص الرياضة ضمن هذا المسار في مدرسة فوزي الملقي الثانوية للبنين.



ولفتت إلى أن التعليم المهني شهد خلال السنوات الماضية إقبالا ملحوظا من الطلبة، الأمر الذي دفع المديرية إلى التوسع في فتح تخصصات مهنية تقنية في عدد من المدارس، مشيرة إلى تجهيز 21 مختبرا إلكترونيا للثانوية العامة في مدارس قصبة المفرق.