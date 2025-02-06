 
الخميس 2025-02-06 07:48 ص
 

مشاهد توثق انهيار سور مدرسة بالكرك بسبب الأمطار.. والبلدية: حذرنا مراراً

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الخميس، 06-02-2025 07:17 ص

الوكيل الإخباري- وثقت مشاهد لحظة انهيار سور مدرسة في محافظة الكرك نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة يوم أمس.

وأوضحت بلدية طلال الجديدة التابعة ل لواء القصر/ الكرك  عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه تم تحذير وزارة التربية والتعليم مسبقًا من قبل رئيس البلدية بضرورة إعادة صيانة الجدار التابع لمدرسة الجدعا الأساسية للبنين في الكرك.

كما دعا أولياء الأمور إلى متابعة هذا الحادث نظرًا لما له من تأثير كبير على سلامة الطلبة.

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