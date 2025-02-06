مشاهد توثق انهيار سور مدرسة بالكرك بسبب الأمطار.. والبلدية: حذرنا مراراً

وأوضحت بلدية طلال الجديدة التابعة ل لواء القصر/ الكرك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه تم تحذير وزارة التربية والتعليم مسبقًا من قبل رئيس البلدية بضرورة إعادة صيانة الجدار التابع لمدرسة الجدعا الأساسية للبنين في الكرك.
كما دعا أولياء الأمور إلى متابعة هذا الحادث نظرًا لما له من تأثير كبير على سلامة الطلبة.
لحظة انهيار جدار مدرسة الجدعا الأساسية للبنين في مديرية تربية لواء القصر ـ الكرك#الاردن #الوكيل_الاخباري #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/jLLLNU92U2— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 5, 2025
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