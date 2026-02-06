الجمعة 2026-02-06 12:18 م

مشاهد صادمة.. الغذاء والدواء تغلق مشغلًا تابعًا لإحدى مطاحن البهارات في عمان

جانب من المضبوطات
 
الجمعة، 06-02-2026 11:27 ص

الوكيل الإخباري-  أغلقت فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشغلًا تابعًا لإحدى مطاحن البهارات في العاصمة عمان، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية الدورية لضمان سلامة الغذاء المتداول في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي، إلى عدم وجود لافتة استدلاليّة تدل على اسم المشغل وعدم حصوله على التراخيص اللازمة إضافة إلى عدم استيفائه للشهادات الصحية  والاشتراطات الصحية ومعايير الصيانة والنظافة العامة، مبينة أن المشغل كان يقوم بخلط وتعبئه وتحضير وتغليف مختلف أنواع البهارات، حيث  تم ضبط كمية من المواد مثل النكهات والخلطات منها مواد لا تحمل تاريخ إنتاج.

وأشارت المؤسسة إلى أنها أحالت القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، كما تحفظت على كافة المواد الغذائية المضبوطة تمهيدًا لإتلافها، مشددة على أن حملاتها الرقابية مستمرة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).

Image1_220266112654471464925.jpg
Image2_220266112654471464925.jpg
Image3_220266112654471464925.jpg
Image4_220266112654471464925.jpg 

 
 


