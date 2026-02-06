مشاهد صادمة.. الغذاء والدواء تغلق مشغلًا تابعًا لإحدى مطاحن البهارات في عمان

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي، إلى عدم وجود لافتة استدلاليّة تدل على اسم المشغل وعدم حصوله على التراخيص اللازمة إضافة إلى عدم استيفائه للشهادات الصحية والاشتراطات الصحية ومعايير الصيانة والنظافة العامة، مبينة أن المشغل كان يقوم بخلط وتعبئه وتحضير وتغليف مختلف أنواع البهارات، حيث تم ضبط كمية من المواد مثل النكهات والخلطات منها مواد لا تحمل تاريخ إنتاج.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أحالت القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، كما تحفظت على كافة المواد الغذائية المضبوطة تمهيدًا لإتلافها، مشددة على أن حملاتها الرقابية مستمرة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).
