مشتل "فيصل الزراعي" يرفع وتيرة الإنتاج استعدادا لتوزيع أكثر من مليون شتلة

الوكيل الإخباري- يعمل مشتل فيصل الزراعي في محافظة جرش على تجهيز أكثر من مليون شتلة ضمن خطة وطنية لتعزيز الغطاء النباتي وتحقيق التوازن البيئي والزراعي في مختلف مناطق المملكة.

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وقال مدير المشتل المهندس بهجت السوالمة، اليوم الثلاثاء، إن العمل يجري حاليا على تجهيز نحو 600 ألف شتلة من شجر الخروب ضمن مشروع وطني يهدف إلى التوسع في زراعة هذا النوع من الأشجار لما له من أهمية اقتصادية وبيئية، تمهيدا لإنشاء مصانع لتصنيع منتجات الخروب في المستقبل.



وأضاف، إن إجمالي الإنتاج تجاوز 750 ألف شتلة معظمها من الأشجار الحرجية والمثمرة، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيز الكمية المستهدفة قبل حلول شهر تشرين الثاني المقبل وهو الموعد المحدد لبدء البيع للمزارعين والمؤسسات الزراعية.



وأشار إلى أن المشتل أوقف مؤقتا عمليات البيع منذ نحو أسبوعين لإتاحة المجال أمام الكوادر العاملة لاستكمال تشتيل الأشتال المطلوبة، حيث يعمل أكثر من 40 عاملا بنظام العقود على تجهيز الأشتال وفقا لأفضل المواصفات بما يلبي حاجة السوق الزراعي المحلي.



وأوضح أن الأشتال المنتجة تمتاز بجودة عالية ومقاومة للتغيرات المناخية وتقدم بدائل مجدية للمزارعين مقارنة بأصناف تقليدية لم تعد ملائمة من حيث العائد الاقتصادي أو القدرة على التحمل.



وقال إن إنتاج هذا العام يشمل إلى جانب الخروب أنواعا متعددة من الأشجار الحرجية مثل السرو، الصنوبر، اللزاب والكينا، وأخرى مثمرة كالزيتون والتين والرمان والفستق الحلبي، مبينا أن الأشتال الحرجية توزع مجانا على جميع المحافظات فيما تباع الأشتال المثمرة بأسعار رمزية تشجيعا للمزارعين.



وأكد السوالمة أن "مشتل فيصل" أصبح مركزا تدريبيا معتمدا يستقبل طلاب كليات الزراعة وحديثي التخرج ويوفر لهم التدريب العملي على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة بدون تربة والزراعة المائية والاستزراع السمكي.



وبين أن المشتل نفذ مشروعا رياديا بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بقيمة 400 ألف دولار يضم ثلاثة أنظمة: الزراعة المائية بأنواعها الخمسة مفرخة لإنتاج إصباعيات الأسماك والزراعة الأحيومائية التي تعتمد على تربية الأسماك واستخدام مياهها في ري النباتات.



وشدد على أن هذه الأنظمة تمثل حلولا عملية مبتكرة لمواجهة تحديات شح المياه وتوفر فرصا اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي من خلال تدريب المزارعين والمهندسين الزراعيين على طرق إنتاج فعالة وموفرة للموارد.