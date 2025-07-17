مشروع "اقرأ اليابان" يتبرع بمجموعة كتب لجامعة الحسين التقنية

05:21 م

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الوكيل الإخباري- أُقيم في جامعة الحسين التقنية اليوم الخميس، حفل تسليم مشروع "اقرأ اليابان" بحضور السفير الياباني لدى الأردن، أساري هيديكي، ورئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، ونخبة من أعضاء الهيئات التدريسية، إلى جانب ممثلين عن مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في الأردن. اضافة اعلان





وقال بيان للجامعة إن المشروع يهدف إلى تعزيز المعرفة باليابان وفهمها من خلال التبرع بمجموعة مختارة من الكتب باللغة الإنجليزية التي تتناول اليابان، ويتم توزيعها على المكتبات ومراكز البحث حول العالم.



ومنذ إطلاق المشروع عام 2009، تلقّت خمس مؤسسات في الأردن كتباً من خلال هذا المشروع، ما يجعل هذا التبرع هو السادس من نوعه.



ويحظى المشروع بدعم من "مؤسسة نيبون"، بينما تتولى تنفيذه "مؤسسة طوكيو" التابعة لـ "مؤسسة نيبون".



وأعرب هيديكي، خلال الحفل، عن أمله في أن تسهم مجموعة الكتب المُتبرع بها، والبالغ عددها 129 كتاباً، في تعميق فهم طلبة الجامعة وأكاديمييها لليابان وثقافتها، مشيداً بدور جامعة الحسين التقنية في تعزيز جسور التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين الصديقين.



من جانبه، عبّر الحنطي عن شكره وتقديره لهذا التبرع السخي، مؤكّداً حرص الجامعة على مواصلة تطوير شراكاتها الدولية وترسيخ قيم التفاهم الثقافي والانفتاح المعرفي.



ويمثّل هذا الحدث محطة جديدة في مسار تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي بين اليابان والأردن، ويجسّد التزام سفارة اليابان المتواصل بدعم المبادرات التعليمية التي تبني جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين الصديقين.