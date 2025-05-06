مشروع تحسين الطريق قادم.. السلط تستعد لطريق أكثر أماناً وسلاسة

ويمتد المشروع من مجمع العوايشة حتى بداية نفق دبابنة بمسافة تقارب 6 كيلومترات، ويشمل العمل إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج للمجمعات التجارية دون التأثير على الحركة الرئيسية، إضافة إلى صيانة الجزيرة الوسطية وإصلاح جسور المشاة الموجودة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، واستبدال وحدات الإنارة الصوديوم بأخرى LED لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين إضاءة الطريق.
ويهدف المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، تعزيزًا للسلامة المرورية، عبر تحديث البنية التحتية للطريق، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام تقنيات إنارة موفرة.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطط وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير البنية التحتية للطرق وتحسين تجربة السائقين والمشاة، مع التركيز على الجوانب البيئية والاستدامة.
يُشار إلى أن طريق عمّان-السلط يُعد أحد المحاور الحيوية في المملكة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع تهدف إلى تطوير شبكة الطرق الرئيسية.
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