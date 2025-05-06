مشروع جديد بـ10.34 مليون دولار لتحسين شبكات المياه في جرش

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الوكيل الإخباري- رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، بحضور سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد كيم بيل أوه، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية (KOICA) كيم سويونغ، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومحافظ جرش فراس الفاعور، ورئيس هيئة مديري مياه اليرموك الدكتور أسامة المحيسن، وعدد من مسؤولي المياه في منطقة المصطبة - محافظة جرش، إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في المنطقة، والهادف إلى تحسين التزويد المائي في مناطق المصطبة وأم رمانة ومرصع وجبة والراية وتلعة الرز، والممول من الوكالة الكورية KOICA بقيمة 10.34 مليون دولار أمريكي، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع المياه 2023-2040 وخطة التحديث الاقتصادي الحكومية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تنعكس على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وبيّن وزير المياه والري أن الوزارة / سلطة المياه تركز جهودها على الإسراع بإعادة تأهيل شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدّة الطلب، ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية، مبينًا أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق من خلال التحوّل إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، مما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي.



وأكد المهندس رائد أبو السعود أن وزارة المياه والري / سلطة المياه تواصل جهودها مع الممولين والمانحين للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة، وتتابع إنجاز المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص المحلي من قبل الجهات الإشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة، وبموجب أحكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة.



صرّح السفير كيم بأن هذا المشروع يُمثّل خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في إطار الالتزام المشترك بمواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحًا التي يواجهها الأردن اليوم. وأضاف: "لطالما شكّل قطاع المياه والري ركيزة أساسية في دعم كوريا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن."



وأكد أن الهدف الأسمى لهذا المشروع هو ضمان حصول كل طفل، وكل أسرة، وكل مجتمع على مياه نظيفة وكافية تضمن لهم كرامة الحياة، داعيًا إلى الدعم الكامل والتعاون التام من قبل الحكومة الأردنية، والجهات المعنية، والسلطات المحلية، وسكان منطقة المصطبة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المنشودة.



وتتضمن أعمال المشروع، التي تمتد إلى 730 يومًا، تنفيذ 8.5 كيلومتر طولي من أنابيب الدكتايل من محطة أم رمانة إلى شبكة مياه مرصع الجديدة، لتحسين التزويد المائي وخفض الفاقد المائي، وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب، وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة لخدمة المواطنين بالمياه.



وأضاف أنه سيتم تنفيذ 81 كم طولي من أنابيب البولي إيثيلين بأقطار مختلفة تتراوح بين 63 - 125 ملم، وتنفيذ 15 ألف وصلة منزلية، وتركيب 600 عداد، مع تركيب صمامات تخفيض الضغط (PRV)، وعدادات التدفق (FM)، وصمامات عزل (IV)، وصمامات إطلاق الهواء (ARV)، وصمامات الغسيل (WV)، مع استبدال مضخات مشتل فيصل، ومضخات جبة، ومضخات خزان جبة، ومضخات بئر مرصع لتحسين التزويد المائي لهذه المناطق.



وثمّن الوزير دعم الأصدقاء في كوريا الجنوبية من خلال الوكالة الكورية KOICA على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.