مشروع راجب الزراعي يعزز التنمية المستدامة في عجلون

الوكيل الإخباري- يشكل مشروع راجب الزراعي في محافظة عجلون، نموذجًا تنمويًا مستدامًا يجمع بين الاستثمار والإنتاج وخدمة المجتمع.

وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين المهندس معاوية عناب، إن المشروع يعد أحد النماذج الرائدة التي تسهم في تنشيط القطاع الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، مشيرًا إلى أهمية المشروع الذي يعكس توجهًا نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للمياه والأراضي.



مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة قال، إن المشروع أحد المشاريع الزراعية الوقفية ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية الشاملة ويجسد نموذجًا يمكن تعميمه في مختلف مناطق المملكة لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات المحلية.



وأشار إلى أن المشروع يمتد على مساحة 9 دونمات ويضم حوالي 690 شجرة من فاكهة الإسكدنيا ومقام على أرض وقفية بعقد استثماري يمتد لمدة 15 عامًا منذ عام 2011، مقابل أجرة سنوية تبلغ 370 دينارًا، إضافة إلى نسبة 25% من الإنتاج ما يعكس نموذجًا ناجحًا في استثمار الأراضي الوقفية وتعظيم مردودها الاقتصادي.



وبين، أنه تم تزويد المشروع باحتياجاته الفنية والإدارية لضمان تحقيق أفضل النتائج الإنتاجية، مؤكدًا أن المديرية تولي المشاريع الوقفية الزراعية اهتمامًا خاصًا من خلال المتابعة المستمرة وتطوير أساليب إدارتها بما يعزز كفاءتها الإنتاجية.



بدوره، قال رئيس القسم الزراعي في مديرية أوقاف عجلون المهندس جعفر القضاة، إن أشجار الإسكدنيا في المشروع دخلت مرحلة بداية النضج ما يشير إلى قرب انطلاق الموسم الإنتاجي، مؤكدًا أن المشروع يعتمد على نظام الري بالتنقيط الذي يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.